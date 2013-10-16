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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tuttipullo

SCF690/17

4.7
| (47) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Tämä uusi tuttipullo tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle. Innovatiivisesti muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 1 pullo

  • 125 ml

  • Vastasyntyneen tutti

  • Yli 0 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

47

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

16/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle

18/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

excellent bottle. worth every penny

Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

its a great product.

Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan