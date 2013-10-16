2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
125 ml
Vastasyntyneen tutti
Yli 0 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
4.7
5:stä
47
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Fuzzytop
16/10/2013
United Kingdom
Great product
Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle
hbma
18/05/2013
United Kingdom
excellent bottle. worth every penny
Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle
Cherylp86
13/02/2013
United Kingdom
its a great product.
Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF690/27 Natural baby bottle
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan