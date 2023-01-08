Ergonomiset kahvat ja pehmeä pilli – sopii erinomaisesti pikkulapsille

Mukin integroidut kahvat ovat ergonomiset, joten mukia on helppo pidellä myös pienillä käsillä. Pehmeä ja joustava pilli on hellävarainen ikenille, ja kevyen ja pienikokoisen muotoilunsa ansiosta muki sopii erinomaisesti ensimmäiseksi pillimukiksi.