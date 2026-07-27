2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE2305BL/00
12,2 mm:n elementit / avoin takaosa
integroitu mikrofoni
Sininen
Erittäin mukavat käyttää
Ilmaise itseäsi kirkkaanväristen johtojen ja läpinäkyvän kaiutinkotelon avulla. 12,2 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen ja hyvän basson.
Nämä kevyet ja ovaalinmuotoiset korvanapit tekevät musiikin kuuntelusta miellyttävää.
Johdossa olevan säätimen avulla vastaat puheluun tai pysäytät musiikin helposti koskematta älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää puheäänesi terävänä.
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