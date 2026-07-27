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Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

SHE2305PP/00

Saatavilla

Musta
Musta
Sininen
Sininen
Vaaleanpuna-violetti
Vaaleanpuna-violetti
Valkoinen
Valkoinen
Kaikki katsovat sinua
Nauti musiikista minne tahansa menetkin. Näiden nappikuulokkeiden valikoimassa on neljä kirkasta väriä, ja läpinäkyvässä kaiutinkotelossa on värikkäät johdot. Miksi sulautua joukkoon, kun synnyit erottumaan?
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Kaikki katsovat sinua

  • 12,2 mm:n elementit / avoin takaosa

  • integroitu mikrofoni

  • Pinkki ja violetti

  • Erittäin mukavat käyttää

Kirkkaat värikkäät johdot. Läpinäkyvä kaiutinkotelo.

Ilmaise itseäsi kirkkaanväristen johtojen ja läpinäkyvän kaiutinkotelon avulla. 12,2 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen ja hyvän basson.

Kevyet ovaalinmuotoiset korvanapit takaavat mukavuuden

Nämä kevyet ja ovaalinmuotoiset korvanapit tekevät musiikin kuuntelusta miellyttävää.

Säädin johdossa. Vaihda musiikin ja puheluiden välillä helposti.

Johdossa olevan säätimen avulla vastaat puheluun tai pysäytät musiikin helposti koskematta älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää puheäänesi terävänä.

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