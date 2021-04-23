2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL3075BK/00
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat
BASS+-kuulokkeiden 32 mm:n kaiutinelementit toistavat bassoäänet vahvoina ja laadukkaina.
Taittuvien korvakupujen ja säädettävän kuulokesangan ansiosta BASS+-kuulokkeet sopivat korvaan kuin korvaan.
Paranna kuuntelunautintoa muhkealla bassolla. Kompaktista koostaan huolimatta BASS+-kuulokkeiden bassoääniaukko ja bassoääniin viritetyt kaiutinelementit toistavat matalat taajuudet laadukkaasti.
4.2
5:stä
6
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Arvioitu tuote: SHL3075WT Headphones with mic
Arvioitu tuote: SHL3075WT Headphones with mic
Po53
26/07/2020
België
Vahvistettu ostaja
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Edut
Confortable.
Haitat
Filaire, mais c'était un choix.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3075BK Casque avec Micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3075BK Casque avec Micro
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Edut
Calidad de sonido incluso en 8d
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3075WT Auriculares con micrófono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3075WT Auriculares con micrófono