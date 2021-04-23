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  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta

Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet ja mikrofoni

SHL3075BL/00

4.2
| (6) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Punainen
Punainen
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Nauti BASS+-tehosta
Nauti vahvasta bassosta. Tyylikkäät ja sirot Philips BASS+ -kuulokkeet korostavat bassoääniä ilman, että äänentoiston tehoa tarvitsee lisätä.
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Nauti BASS+-tehosta

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kokoontaitettavat

32 mm:n kaiutinelementit

32 mm:n kaiutinelementit

BASS+-kuulokkeiden 32 mm:n kaiutinelementit toistavat bassoäänet vahvoina ja laadukkaina.

Muotoiltu täydellisen sopiviksi

Muotoiltu täydellisen sopiviksi

Taittuvien korvakupujen ja säädettävän kuulokesangan ansiosta BASS+-kuulokkeet sopivat korvaan kuin korvaan.

Nauti jykevistä bassoäänistä

Nauti jykevistä bassoäänistä

Paranna kuuntelunautintoa muhkealla bassolla. Kompaktista koostaan huolimatta BASS+-kuulokkeiden bassoääniaukko ja bassoääniin viritetyt kaiutinelementit toistavat matalat taajuudet laadukkaasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

6

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Arvioitu tuote: SHL3075WT Headphones with mic

Arvioitu tuote: SHL3075WT Headphones with mic

26/07/2020

België

België

Vahvistettu ostaja

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Edut

Confortable.

Haitat

Filaire, mais c'était un choix.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3075BK Casque avec Micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3075BK Casque avec Micro

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Edut

Calidad de sonido incluso en 8d

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3075WT Auriculares con micrófono

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3075WT Auriculares con micrófono

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