2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL3175BK/00
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat
40 mm:n neodyymikaiuttimet toistavat bassoäänet vahvoina
Paranna kuuntelunautintoa muhkealla bassolla. Kompaktista koostaan huolimatta Bass+-kuulokkeiden bassoääniaukko ja bassoääniin viritetyt kaiutinelementit toistavat matalat taajuudet laadukkaasti. Akustisen äänenvoimakkuuden erillinen säätö lisää basson tehoa.
Kompaktit kuulokkeet on suunniteltu antamaan paras käyttökokemus myös liikkeellä ollessasi. Ne on helppo taittaa kokoon kuljetusta ja säilytystä varten.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Haitat
son incontrôlable depuis le casque.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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