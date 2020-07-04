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  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta

Tuotanto lopetettu

BASS+Kuulokkeet ja mikrofoni

SHL3175WT/00

4
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Nauti BASS+-tehosta
Nauti vahvasta bassosta. Tyylikkäät ja vankkarakenteiset Philips BASS+ -nappikuulokkeet korostavat bassoääniä ilman, että äänentoiston tehoa tarvitsee nostaa.
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Nauti BASS+-tehosta

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kompaktit, taittuvat

40 mm:n neodyymikaiuttimet

40 mm:n neodyymikaiuttimet

40 mm:n neodyymikaiuttimet toistavat bassoäänet vahvoina

Nauti jykevästä bassosta

Nauti jykevästä bassosta

Paranna kuuntelunautintoa muhkealla bassolla. Kompaktista koostaan huolimatta Bass+-kuulokkeiden bassoääniaukko ja bassoääniin viritetyt kaiutinelementit toistavat matalat taajuudet laadukkaasti. Akustisen äänenvoimakkuuden erillinen säätö lisää basson tehoa.

Taitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista

Taitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista

Kompaktit kuulokkeet on suunniteltu antamaan paras käyttökokemus myös liikkeellä ollessasi. Ne on helppo taittaa kokoon kuljetusta ja säilytystä varten.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Haitat

son incontrôlable depuis le casque.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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