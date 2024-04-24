2 vuoden takuu
SHL5005WT/00
Rakkaudesta musiikkiin
Näillä kuulokkeilla voit nauttia musiikista missä vain. Pehmeät tyynyt takaavat, että voit kuunnella lempikappaleitasi niin pitkään kuin haluat. Koe kuuntelun uusi ulottuvuus erinomaisen äänenlaadun ansiosta.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat
Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista
32 mm:n kaiutinelementit takaavat upean äänen ja syvän basson
Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten sinulle tärkeät ihmiset ja asiat ovat aina lähelläsi.
3.0
5:stä
2
Arviot
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono
Käyttöpäivä 2024-03-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono
Käyttöpäivä 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon