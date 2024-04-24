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Kuulokkeet mikrofonilla

SHL5005WT/00

3

| (2) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Rakkaudesta musiikkiin

Näillä kuulokkeilla voit nauttia musiikista missä vain. Pehmeät tyynyt takaavat, että voit kuunnella lempikappaleitasi niin pitkään kuin haluat. Koe kuuntelun uusi ulottuvuus erinomaisen äänenlaadun ansiosta.

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Missä vain!

Rakkaudesta musiikkiin

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kokoontaitettavat

Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista

Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista

32 mm:n kaiutinelementit takaavat upean äänen ja syvän basson

32 mm:n kaiutinelementit takaavat upean äänen ja syvän basson

Kiinteän mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin

Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten sinulle tärkeät ihmiset ja asiat ovat aina lähelläsi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono

Käyttöpäivä 2024-03-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono

Käyttöpäivä 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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