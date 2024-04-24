2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL5005/00
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat
Pehmeät nahkaiset korvatyynyt, jotta voit jatkaa lempikappaleidesi kuuntelemista.
Kuulokesangan kevyt materiaali
Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista
3.0
5:stä
2
Arviot
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon