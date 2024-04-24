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  • Rakkaudesta musiikkiin
  • Rakkaudesta musiikkiin
  • Rakkaudesta musiikkiin
  • Rakkaudesta musiikkiin
  • Rakkaudesta musiikkiin
  • Rakkaudesta musiikkiin

Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet mikrofonilla

SHL5005/00

3
| (2) Arviot
Rakkaudesta musiikkiin
Näillä kuulokkeilla voit nauttia musiikista missä vain. Pehmeät tyynyt takaavat, että voit kuunnella lempikappaleitasi niin pitkään kuin haluat. Koe kuuntelun uusi ulottuvuus erinomaisen äänenlaadun ansiosta.
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Missä vain!

Rakkaudesta musiikkiin

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kokoontaitettavat

Pehmeät korvatyynyt, jotta voit kuunnella kauan

Pehmeät nahkaiset korvatyynyt, jotta voit jatkaa lempikappaleidesi kuuntelemista.

Kevyt kuulokesanka parantaa käyttömukavuutta ja lisää kestävyyttä

Kuulokesangan kevyt materiaali

Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista

Kokoontaitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista

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Arviot

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3.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Arvioitu tuote: SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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