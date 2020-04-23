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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Tuotanto lopetettu

Saeco PicoBaristo DeluxeTäysin automaattinen espressokeitin

SM5572/10

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Vastustamaton kahvielämys, juuri oman makusi mukaan

Perehdy kahvien maailmaan tuttujen espresson ja cappuccinon avulla tai kokeile erikoisempia kahvilaatuja, kuten americanoa tai espresso macchiatoa

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Vastustamaton kahvielämys, juuri oman makusi mukaan

  • 13 eri juomaa

  • Integroitu laadukas maitokannu

  • Antrasiitinvärinen

  • 12-portainen kahvimyllyn säätö

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja upean kahvin maun vähintään 20 000 kahvikupilliseen.

CSA-merkki: Saeco ottaa kahvipavuista parhaat aromit talteen

CSA-merkki: Saeco ottaa kahvipavuista parhaat aromit talteen

Saeco-tekniikka tuo esiin kahvipapujen voimakkaan ja autenttisen aromin ja maun (paahteinen, suklainen, pähkinäinen, hedelmäinen, kukkainen, mausteinen).

Valmistus on nopeaa tehokkaalla boilerilla

Valmistus on nopeaa tehokkaalla boilerilla

Maistuvan kahvin pitää olla juuri oikean lämpöistä. Tehokas Thermoblock on valmistettu kevyestä alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä, ja se kuumentaa veden todella nopeasti.

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

23/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Vahvistettu ostaja

ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,

Edut

ΟΛΑ

Haitat

ΤΙΠΟΤΑ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Käyttöpäivä 2019-03-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Käyttöpäivä 2019-03-23

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.