2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Vastustamaton kahvielämys, juuri oman makusi mukaan
Perehdy kahvien maailmaan tuttujen espresson ja cappuccinon avulla tai kokeile erikoisempia kahvilaatuja, kuten americanoa tai espresso macchiatoa
13 eri juomaa
Integroitu laadukas maitokannu
Antrasiitinvärinen
12-portainen kahvimyllyn säätö
Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja upean kahvin maun vähintään 20 000 kahvikupilliseen.
Saeco-tekniikka tuo esiin kahvipapujen voimakkaan ja autenttisen aromin ja maun (paahteinen, suklainen, pähkinäinen, hedelmäinen, kukkainen, mausteinen).
Maistuvan kahvin pitää olla juuri oikean lämpöistä. Tehokas Thermoblock on valmistettu kevyestä alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä, ja se kuumentaa veden todella nopeasti.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
ΘΡΥΛΟΣ
23/04/2020
Ελλάδα
Vahvistettu ostaja
ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,
Edut
ΟΛΑ
Haitat
ΤΙΠΟΤΑ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Käyttöpäivä 2019-03-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Käyttöpäivä 2019-03-23
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.