2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
SM5572/10
Tuotanto lopetettu
Philips Espresso -keittimen valumisastia täyttyy nopeasti
Philips Espresso -keittimen kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa
Philips Espresso -keitin ei käynnisty
Philips-espressokeittimeni ei vaahdota maitoa kunnolla
Philips-espressokeittimen kahvi on laihaa
Philips-espressokeittimen suodatinyksikköä ei saa irti
Philips-espressokeittimestä kuuluu ääntä
Philips Espresso -keitin käyttää kahvijauhetta mutta ei tee kahvia
Philips-espressokeittimen säiliöstä ei tule vettä
Philips-espressokeittimen suodatinyksikön alla on kahvijauhetta
Philips-espressokeittimestä ei tule kahvia
Philips-espressokeittimessä näkyy virhekoodi