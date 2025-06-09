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Tuotanto lopetettu

Shaver S9000 Prestige SP9821/12 Wet & dry electric shaver, Series 9000

SP9821/12

4.5
| (2775) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
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Erittäin vahvat itseteroittuvat terät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Erittäin vahvat itseteroittuvat terät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät NanoTech Dual Precision -terät leikkaavat partakarvat erittäin läheltä ihoa. 72 itseteroittuvaa terää on vahvistettu nanopartikkeleilla, joten ne kestävät käytössä ja pysyvät terävinä pitkään. Saat aina ajettua mahdollisimman läheltä ihoa.

Takaa parhaan mahdollisen ajoasennon ja tarkan ajotuloksen

Takaa parhaan mahdollisen ajoasennon ja tarkan ajotuloksen

Mukavuutta ilman ihokarvojen vetämistä. Philips S9000 Prestigen tarkka kiinnitysjärjestelmä varmistaa, että ajoasento on paras mahdollinen ja parranajo aina mahdollisimman tarkkaa.

Nopeaa ja tehokasta parranajoa

Nopeaa ja tehokasta parranajoa

Maksimikierrokset huipputehokkuutta varten. Philipsin kehittynein digitaalinen moottori takaa tarkan parranajon riippumatta kasvojen muodosta tai parran tiheydestä.

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Arviot

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4.5

5:stä

2775

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

09/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä kone

Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa

Edut

Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.

Haitat

Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

17/05/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Siisti lopputulos

Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

27/12/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin tarkkaa jälkeä

Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa

Edut

3 nopeutta

Haitat

--

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

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