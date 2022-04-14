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Shaver S9000 Prestige SP9821/12 Wet & dry electric shaver, Series 9000
Tuotanto lopetettu
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SP9821/12
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Käyttöopas
Data Act Document
Kaikki (11)
Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
Säädettävä ohjauskampa parralle 1–5 mm
Shaver S9000 PrestigeYlellinen säilytyspussi
Ajopään pidike
ShaverTarkkuustrimmeri
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokone ei lataudu
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
En saa hyviä tuloksia Philips-parranajokoneella
Philips-parranajokoneesta lähtee kova ääni
Philips-parranajokone ei toimi