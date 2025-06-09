2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
NanoTech Dual Precision -terät
Tarkasti mukautuva kiinnitysjärjestelmä
Tehokas digitaalimoottori
Erinomainen SkinGlide-pinnoite
Jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät NanoTech Dual Precision -terät leikkaavat partakarvat erittäin läheltä ihoa. 72 itseteroittuvaa terää on vahvistettu nanopartikkeleilla, joten ne kestävät käytössä ja pysyvät terävinä pitkään. Saat aina ajettua mahdollisimman läheltä ihoa.
Mukavuutta ilman ihokarvojen vetämistä. Philips S9000 Prestigen tarkka kiinnitysjärjestelmä varmistaa, että ajoasento on paras mahdollinen ja parranajo aina mahdollisimman tarkkaa.
Maksimikierrokset huipputehokkuutta varten. Philipsin kehittynein digitaalinen moottori takaa tarkan parranajon riippumatta kasvojen muodosta tai parran tiheydestä.
4.5
5:stä
2775
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Aapee78
09/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä kone
Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa
Edut
Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.
Haitat
Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Ohjus
17/05/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Siisti lopputulos
Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Haloha
27/12/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erittäin tarkkaa jälkeä
Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa
Edut
3 nopeutta
Haitat
--
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
756 arviota, 7 parturiliikettä, 108 käyttäjää, testattu Saksassa