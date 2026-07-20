Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Mukautetusti viritetyt 32 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos katsot elokuvaa tai pelaat, voit ottaa käyttöön pienen viiveen tilan kumppanisovelluksessa.