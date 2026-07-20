2 vuoden takuu
TAH4000BK/00
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Mukava istuvuus
Vaihdettavat osat
Jopa 70 tuntia toistoaikaa
Mukautetusti viritetyt 32 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos katsot elokuvaa tai pelaat, voit ottaa käyttöön pienen viiveen tilan kumppanisovelluksessa.
Pehmeät keinonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.
Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Android Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.
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