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  • Upea ääni, mukava istuvuus
  • Upea ääni, mukava istuvuus

Korvat peittävät kuulokkeet

TAH4000LB/00

Saatavilla

Musta
Musta
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Vaaleansininen
Vaaleansininen
Valkoinen
Valkoinen
Upea ääni, mukava istuvuus
Anna musiikin soida – nämä kuulokkeet takaavat käyttömukavuuden vuosiksi. Voit nauttia täyteläisestä äänestä, syvästä bassosta ja jopa 70 tunnin käyttöajasta latauskertojen välillä. Voit tarvittaessa vaihtaa korvatyynyt ja akun.
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Upea ääni, mukava istuvuus

  • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

  • Mukava istuvuus

  • Vaihdettavat osat

  • Jopa 70 tuntia toistoaikaa

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Mukautetusti viritetyt 32 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos katsot elokuvaa tai pelaat, voit ottaa käyttöön pienen viiveen tilan kumppanisovelluksessa.

Mukava istuvuus ja vaihdettavat osat mahdollistavat vuosien käytön

Mukava istuvuus ja vaihdettavat osat mahdollistavat vuosien käytön

Pehmeät keinonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.

Vakaa Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen

Vakaa Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen

Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Android Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

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