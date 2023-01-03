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Tuotanto lopetettu

Langattomat korvien päälle asetettavat kuulokkeet

TAH4205BL/00

2.9
| (39) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Punainen
Punainen
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Tunne basso
Lisää bassoa. Näissä langattomissa korvien päälle asetettavissa kuulokkeissa on bassotehostuspainike, jotta voit jykevöittää soundeja aina halutessasi. Saat jopa 29 tunnin toistoajan ja pikalatauksen sekä valitsemasi tyylikkään mattavärin.
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Tunne basso

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Kompaktit, taittuvat

  • Jopa 29 tuntia toistoaikaa

Bassotehostuspainike. Voimakkaampi basso yhdellä kosketuksella.

Bassotehostuspainike. Voimakkaampi basso yhdellä kosketuksella.

Kuulokkeiden tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja täyteläisen basson. Kun haluat vieläkin enemmän, paina bassotehostuspainiketta, niin huomaat eron heti.

29 tunnin toistoaika. USB-C-lataus.

29 tunnin toistoaika. USB-C-lataus.

Kahden tunnin USB-C-latauksella saat jopa 29 tuntia toistoaikaa. Jos virta alkaa olla vähissä, 15 minuutin pikalatauksella saa vielä 4 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun.

Kevyt, pehmustettu ja säädettävä kuulokesanka

Kevyt, pehmustettu ja säädettävä kuulokesanka

Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit kallistaa ne miellyttävään asentoon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.9

5:stä

39

Arviot

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Edut

29 hours of listening

Haitat

Warning at 15% every minute or so

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

17/01/2025

España

España

Fantásticos

Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Edut

Passt alles

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.