2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAH4205WT/00
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Kompaktit, taittuvat
Jopa 29 tuntia toistoaikaa
Kuulokkeiden tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja täyteläisen basson. Kun haluat vieläkin enemmän, paina bassotehostuspainiketta, niin huomaat eron heti.
Kahden tunnin USB-C-latauksella saat jopa 29 tuntia toistoaikaa. Jos virta alkaa olla vähissä, 15 minuutin pikalatauksella saa vielä 4 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun.
Tyylikäs pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeissä korvatyynyissä on selkeät merkinnät (R/L) ja voit kallistaa ne miellyttävään asentoon.
2.9
5:stä
39
Arviot
RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Edut
29 hours of listening
Haitat
Warning at 15% every minute or so
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
diaz-
17/01/2025
España
Fantásticos
Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Edut
Passt alles
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.