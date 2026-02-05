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5000 seriesKorvat peittävät langattomat kuulokkeet

TAH5209BK/00

4.3

| (16) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Erittäin mukavat, upeat äänet, pienikokoiset ja kokoontaitettavat

Laita nämä langattomat korvien päälle asetettavat kuulokkeet päähäsi ja nauti todellisesta mukavuudesta kuunnellessasi musiikkia. Saat täyteläisen äänen ja syvän basson jopa pienellä äänenvoimakkuudella ja jopa 65 tunnin toistoajan. Lisäksi ne taittuvat helposti kokoon, jotta ne voidaan ottaa matkalle mukaan ja säilyttää pienessä tilassa.

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Erittäin mukavat, upeat äänet, pienikokoiset ja kokoontaitettavat

  • Kevyet korvat peittävät kuulokkeet

  • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

  • Jopa 65 tuntia toistoaikaa

  • Selkeät puhelut

Näitä kevyitä ja mukavia kuulokkeita jaksaa käyttää vaikka tuntikausia

Näitä kevyitä ja mukavia kuulokkeita jaksaa käyttää vaikka tuntikausia

Näissä kuulokkeissa käyttömukavuus on etusijalla. Pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt,että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeät korvakupit voi kallistaa sopivaan asentoon,ja kummassakin korvakupissa on memory foam -pehmusteosa. Ihastut kuulokkeisiin lisää joka käyttökerralla.

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

40 mm:n elementit takaavat upean äänen,ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Jos sydämesi sykkii jykevälle bassolle,aktivoi dynaaminen basso-ominaisuus Philips Headphones -sovelluksesta ja anna basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

Jopa 65 tuntia toistoaikaa pikalatauksella

Jopa 65 tuntia toistoaikaa pikalatauksella

Voit kuunnella soittolistan toisensa perään huoletta,sillä näissä langattomissa kuulokkeissa on jopa 65 tunnin toistoaika. Kuulokkeet latautuvat täyteen jo kahdessa tunnissa USB-C:n välityksellä,ja 5 minuutin pikalatauksella saa jopa 3 tuntia lisää kuunteluaikaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

16

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

1

05/02/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Käyttöpäivä 2025-01-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Käyttöpäivä 2025-01-05

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Edut

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Haitat

N/A

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Käyttöpäivä 2025-03-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Käyttöpäivä 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2026-02-16

Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2026-02-16

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