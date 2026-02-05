2 vuoden takuu
TAH5209WT/00
Erittäin mukavat, upeat äänet, pienikokoiset ja kokoontaitettavat
Laita nämä langattomat korvien päälle asetettavat kuulokkeet päähäsi ja nauti todellisesta mukavuudesta kuunnellessasi musiikkia. Saat täyteläisen äänen ja syvän basson jopa pienellä äänenvoimakkuudella ja jopa 65 tunnin toistoajan. Lisäksi ne taittuvat helposti kokoon, jotta ne voidaan ottaa matkalle mukaan ja säilyttää pienessä tilassa.
Kevyet korvat peittävät kuulokkeet
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Jopa 65 tuntia toistoaikaa
Selkeät puhelut
Näissä kuulokkeissa käyttömukavuus on etusijalla. Pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt,että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeät korvakupit voi kallistaa sopivaan asentoon,ja kummassakin korvakupissa on memory foam -pehmusteosa. Ihastut kuulokkeisiin lisää joka käyttökerralla.
40 mm:n elementit takaavat upean äänen,ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Jos sydämesi sykkii jykevälle bassolle,aktivoi dynaaminen basso-ominaisuus Philips Headphones -sovelluksesta ja anna basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.
Voit kuunnella soittolistan toisensa perään huoletta,sillä näissä langattomissa kuulokkeissa on jopa 65 tunnin toistoaika. Kuulokkeet latautuvat täyteen jo kahdessa tunnissa USB-C:n välityksellä,ja 5 minuutin pikalatauksella saa jopa 3 tuntia lisää kuunteluaikaa.
4.3
5:stä
16
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
katten84
05/02/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Käyttöpäivä 2025-01-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Käyttöpäivä 2025-01-05
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Edut
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Haitat
N/A
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Käyttöpäivä 2025-03-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Käyttöpäivä 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2026-02-16
Arvioitu tuote: 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2026-02-16