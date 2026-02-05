Erittäin mukavat, upeat äänet, pienikokoiset ja kokoontaitettavat

Laita nämä langattomat korvien päälle asetettavat kuulokkeet päähäsi ja nauti todellisesta mukavuudesta kuunnellessasi musiikkia. Saat täyteläisen äänen ja syvän basson jopa pienellä äänenvoimakkuudella ja jopa 65 tunnin toistoajan. Lisäksi ne taittuvat helposti kokoon, jotta ne voidaan ottaa matkalle mukaan ja säilyttää pienessä tilassa.