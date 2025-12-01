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  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
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  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
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  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
  • Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!

Lasten korvien päälle asettuvat kuulokkeet

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Blue
Blue
Kirkas sinivihreä
Kirkas sinivihreä
Pink
Pink
Punavioletti
Punavioletti

Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!

Anna lasten rokata näillä värikkäillä langallisilla kuulokkeilla! Ne ovat kevyet ja kestävät, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu turvallista kuuntelua varten. Tuliko kavereita kylään? Äänen jakamisen avulla lapset voivat ketjuttaa kuulokkeensa kaverin kuulokkeisiin ja kuunnella yhdessä.

Näytä kaikki edut

Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!

  • Langalliset korvien päälle asettuvat kuulokkeet

  • Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB:iin

  • Mukautettavat. Äänen jakaminen

  • Kestävät ja kokoontaitettavat

Aina turvalliset, aina hauskat. Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB*:iin

Aina turvalliset, aina hauskat. Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB*:iin

Nämä kuulokkeet on suunniteltu erityisesti turvallisiksi nuorille korville, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB*:iin. Olipa kyse musiikista, piirretyistä, elokuvista tai opetusvideoista, voit olla rauhallisin mielin tietäen, etteivät lapset kuuntele liian suurella äänenvoimakkuudella.

Lapsille sopivaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Lapsille sopivaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Pienemmät korvakuvut ja pehmeät korvakupujen pehmusteet tekevät näistä kevyistä kuulokkeista mukavat lapsille. Myös pehmustettua sankaa on helppo säätää täydellisesti sopivaksi, ja sen takana olevat pisteet auttavat lapsia näkemään, miten päin kuulokkeet puetaan.

Värikäs muotoilu ja mukautettavat korvakuvut

Värikäs muotoilu ja mukautettavat korvakuvut

Monivärisen muotoilun ansiosta kuulokkeet erottuvat edukseen, ja lapset voivat mukauttaa niitä omilla taideteoksillaan! Nosta vain korvakuvun läpinäkyvä ikkuna, aseta piirustus tai maalaus paikalleen ja napsauta ikkuna takaisin kiinni.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

23

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

01/12/2025

Sverige

Sverige

Bekväma hörlurar med bra ljud

Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!

Edut

Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.

Haitat

Inga än så länge.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

18/11/2025

Sverige

Sverige

Snygga, bekväma och välljudande hörlurar

Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.

Edut

Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

24/09/2025

Sverige

Sverige

Bra ljud och bra passform

Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB:iin turvallista kuuntelua koskevien EN 50332 -standardien mukaisesti.