2 vuoden takuu
TAK2000MP/00
Saatavilla
Erittäin turvalliset, erittäin hauskat!
Anna lasten rokata näillä värikkäillä langallisilla kuulokkeilla! Ne ovat kevyet ja kestävät, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu turvallista kuuntelua varten. Tuliko kavereita kylään? Äänenjakotoiminnolla lapset voivat ketjuttaa kuulokkeensa kaverin kuulokkeisiin ja kuunnella yhdessä.
Langalliset korvien päälle asetettavat kuulokkeet
Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB:iin
Mukautettavat. Äänenjako
Kestävät ja taitettavat
Nämä kuulokkeet on suunniteltu erityisesti turvallisiksi nuorille korville, ja niiden äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB*:iin. Olipa kyse musiikista, piirretyistä, elokuvista tai opetusvideoista, voit olla rauhallisin mielin tietäen, etteivät lapset kuuntele liian suurella äänenvoimakkuudella.
Pienemmät korvakuvut ja pehmeät korvakupujen pehmusteet tekevät näistä kevyistä kuulokkeista mukavat lapsille. Myös pehmustettua sankaa on helppo säätää täydellisesti sopivaksi, ja sen takana olevat pisteet auttavat lapsia näkemään, miten päin kuulokkeet puetaan.
Monivärisen muotoilun ansiosta kuulokkeet erottuvat edukseen, ja lapset voivat mukauttaa niitä omilla taideteoksillaan! Nosta vain korvakuvun läpinäkyvä ikkuna, aseta piirustus tai maalaus paikalleen ja napsauta ikkuna takaisin kiinni.
4.7
5:stä
23
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Edut
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Haitat
Inga än så länge.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Edut
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Arvioitu tuote: 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB:iin turvallista kuuntelua koskevien EN 50332 -standardien mukaisesti.