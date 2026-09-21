Lapsille sopivaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Korvakuppien alaosassa olevien suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää näitä kuulokkeita, ja sangan takaosassa olevat pisteet auttavat heitä näkemään, miten päin kuulokkeet puetaan. Pehmustettua sankaa on helppo säätää, ja pienemmät korvakupit, joissa on pehmeät muistivaahtopehmusteet, mukautuvat hellävaraisesti lapsen kasvaessa ja istuvat mukavasti.