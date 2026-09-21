2 vuoden takuu
Uusi
TAK6000BL/00
Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
Tutustu kuulokkeisiin, jotka on suunniteltu turvalliseen kuunteluun ja joiden tyyliä voi päivittää säännöllisesti. Korvakuppien ePaper-näytöillä lapset voivat luoda valokuvien avulla yksilöllisen ilmeen, jota on helppo vaihtaa. Äänenvoimakkuusrajat suojaavat nuoria korvia kotona ja liikkeellä ollessa.
Langattomat on-ear-kuulokkeet
Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB:iin
Mukautettava ePaper-näyttö
Kestävät ja taitettavat
Perhe- ja lemmikkikuvista taideteosten otoksiin – korvakuppien ePaper-näytöt tarjoavat lapsille hauskan tavan tehdä kuulokkeistaan yksilölliset ilman tarroja. Valitse vain mobiililaitteeseen tallennettu valokuva ja lataa se näytölle kumppanisovelluksemme kautta. Lataamisen jälkeen kuva pysyy näkyvissä silloinkin, kun kuulokkeista on katkaistu virta.
Nämä erityisesti nuorten korville tavallista turvallisemmiksi suunnitellut kuulokkeet on rajoitettu 75 dB:n äänenvoimakkuuteen kotona tapahtuvaa kuuntelua tai opiskelua varten. Kun kuulokkeita käytetään meluisammissa ympäristöissä kodin ulkopuolella, vanhemmat voivat asettaa Philips Headphones -sovelluksella matkatilan äänenvoimakkuusrajaksi 85 dB.*
Korvakuppien alaosassa olevien suurten pyöreiden ohjauspainikkeiden ansiosta lasten on helppo käyttää näitä kuulokkeita, ja sangan takaosassa olevat pisteet auttavat heitä näkemään, miten päin kuulokkeet puetaan. Pehmustettua sankaa on helppo säätää, ja pienemmät korvakupit, joissa on pehmeät muistivaahtopehmusteet, mukautuvat hellävaraisesti lapsen kasvaessa ja istuvat mukavasti.
Äänenvoimakkuus on rajoitettu normaalitilassa 75 dB:iin ja matkatilassa 85 dB:iin turvallista kuuntelua koskevien EN 50332 -standardien mukaisesti.