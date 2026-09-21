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  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
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  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
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  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
  • Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.

Uusi

Lasten langattomat korvanpäälliset kuulokkeet

TAK6000PK/00

Saatavilla

Blue
Blue
Pink
Pink

Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.

Tutustu turvalliseen kuunteluun ja tyylin säännölliseen päivittämiseen suunniteltuihin kuulokkeisiin. Korvakuppien ePaper-näytöillä lapset voivat käyttää valokuvia luodakseen yksilöllisen ilmeen, jota on helppo vaihtaa. Äänenvoimakkuusrajat suojaavat nuoria korvia kotona ja liikkeellä.

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Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.

  • Langattomat korvanpäälliset kuulokkeet

  • Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB:iin

  • Mukautettava ePaper-näyttö

  • Kestävät ja taitettavat

Vankat, kestävät ja taitettavat

Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu kestämään lasten päivittäisen käytön rasitukset. Kun kuulokkeita ei käytetä, ne voidaan taittaa litteiksi ja säilyttää helposti laatikossa. Ne voidaan myös taittaa litteiksi ja sisäänpäin pieneksi paketiksi, joka mahtuu helposti taskuihin ja laukkuihin.

Philips Headphones -sovellus ja lapsilukkoasetukset

Kumppanisovelluksellamme voi asettaa kuunteluaikarajoituksia, jotta lapset eivät kuuntele liian pitkään. Sovelluksella kuulokkeet voi myös vaihtaa oletusasetuksesta, jossa äänenvoimakkuus on rajoitettu tasolle 75 dB, matkatilaan, jossa äänenvoimakkuus on rajoitettu tasolle 85 dB.

Pitkä akunkesto ja helpot langattomat yhteydet

Nämä kuulokkeet pysyvät menossa mukana viikonlopun hauskanpidosta läksyjen tekoon, sillä täydellä latauksella ne tarjoavat jopa 45 tuntia toistoaikaa (lataus kestää 2 tuntia USB-C:n kautta). Kuulokkeiden erillisen BT-painikkeen ansiosta lasten on helppo muodostaa pariliitos laitteidensa kanssa, ja monipisteyhteyden avulla kuulokkeet voidaan yhdistää useampaan kuin yhteen laitteeseen samanaikaisesti.

Tekniset tiedot

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

  • PDF tiedosto, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Äänenvoimakkuus on rajoitettu normaalitilassa 75 dB:iin ja matkatilassa 85 dB:iin turvallista kuuntelua koskevien EN 50332 -standardien mukaisesti.