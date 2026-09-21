Vankat, kestävät ja taitettavat

Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu kestämään lasten päivittäisen käytön rasitukset. Kun kuulokkeita ei käytetä, ne voidaan taittaa litteiksi ja säilyttää helposti laatikossa. Ne voidaan myös taittaa litteiksi ja sisäänpäin pieneksi paketiksi, joka mahtuu helposti taskuihin ja laukkuihin.