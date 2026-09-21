2 vuoden takuu
Uusi
TAK6000PK/00
Ulkonäkö, jota he rakastavat. Ääni, johon voit luottaa.
Tutustu turvalliseen kuunteluun ja tyylin säännölliseen päivittämiseen suunniteltuihin kuulokkeisiin. Korvakuppien ePaper-näytöillä lapset voivat käyttää valokuvia luodakseen yksilöllisen ilmeen, jota on helppo vaihtaa. Äänenvoimakkuusrajat suojaavat nuoria korvia kotona ja liikkeellä.
Langattomat korvanpäälliset kuulokkeet
Äänenvoimakkuus rajoitettu 85 dB:iin
Mukautettava ePaper-näyttö
Kestävät ja taitettavat
Kestävistä ja myrkyttömistä materiaaleista valmistetut kuulokkeet on suunniteltu kestämään lasten päivittäisen käytön rasitukset. Kun kuulokkeita ei käytetä, ne voidaan taittaa litteiksi ja säilyttää helposti laatikossa. Ne voidaan myös taittaa litteiksi ja sisäänpäin pieneksi paketiksi, joka mahtuu helposti taskuihin ja laukkuihin.
Kumppanisovelluksellamme voi asettaa kuunteluaikarajoituksia, jotta lapset eivät kuuntele liian pitkään. Sovelluksella kuulokkeet voi myös vaihtaa oletusasetuksesta, jossa äänenvoimakkuus on rajoitettu tasolle 75 dB, matkatilaan, jossa äänenvoimakkuus on rajoitettu tasolle 85 dB.
Nämä kuulokkeet pysyvät menossa mukana viikonlopun hauskanpidosta läksyjen tekoon, sillä täydellä latauksella ne tarjoavat jopa 45 tuntia toistoaikaa (lataus kestää 2 tuntia USB-C:n kautta). Kuulokkeiden erillisen BT-painikkeen ansiosta lasten on helppo muodostaa pariliitos laitteidensa kanssa, ja monipisteyhteyden avulla kuulokkeet voidaan yhdistää useampaan kuin yhteen laitteeseen samanaikaisesti.
Äänenvoimakkuus on rajoitettu normaalitilassa 75 dB:iin ja matkatilassa 85 dB:iin turvallista kuuntelua koskevien EN 50332 -standardien mukaisesti.