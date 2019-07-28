Menoksi!

Anna heidän katsoa, kuunnella tai pelata korvat peittävillä kuulokkeilla, jotka eivät vaurioita korvia. Nämä värikkäät kuulokkeet ovat mukavat ja niissä on äänirajoitus 85 desibeliin asti. Lapset voivat nauttia ruutuajastaan ja suosikkimusiikistaan turvallisesti.