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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet mikrofonilla

TAKH101PK/00

Menoksi!

Anna heidän katsoa, kuunnella tai pelata korvat peittävillä kuulokkeilla, jotka eivät vaurioita korvia. Nämä värikkäät kuulokkeet ovat mukavat ja niissä on äänirajoitus 85 desibeliin asti. Lapset voivat nauttia ruutuajastaan ja suosikkimusiikistaan turvallisesti.

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Menoksi!

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pehmeät korvatyynyt

1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

32 millimetrin akustiset elementit. Kirkas ääni

Suunniteltu erityisesti suojaamaan nuoria korvia. Näissä kuulokkeissa on 32 mm:n akustiset elementit, joissa on rajoitus 85 desibeliin asti . Voit olla huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, videoista ja peleistä turvallisesti.

Kompakti, taittuva muotoilu. Helppo säilyttää

Tämä lapsille suunnatut johdolliset korvat peittävät kuulokkeet voi taittaa sisäänpäin pienikokoiseksi nipuksi. Ne mahtuvat tällöin täydellisesti takin taskuun tai laukkuun.

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