2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAKH301BL/00
Ole oma itsesi
Iloitse korvat peittävistä kuulokkeista, jotka lapset voivat koristella itse. Kuulokkeissa on äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti. Ne ovat kestävät, joten voit laittaa ne koulureppuun. Lapset voivat koristella kuulokekupit tarroilla tai omilla taideteoksillaan!
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Pehmeät korvatyynyt
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.
Suunniteltu erityisesti suojaamaan nuoria korvia. Näissä kuulokkeissa on 32 mm:n akustiset elementit, joissa on rajoitus 85 desibeliin asti . Voit olla huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, videoista ja peleistä turvallisesti.
Lapset voivat koristella kuulokkeet tarroilla tai jopa heidän uusilla taideteoksillaan. Läpinäkyvän korvakupin voi avata, joten sen sisälle voi laittaa piirustuksen. Kuulokkeisiin sisältyy kolme tarrapakkausta ja kuvakorttia.
Arviot