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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet mikrofonilla

TAKH301PK/00

Ole oma itsesi

Iloitse korvat peittävistä kuulokkeista, jotka lapset voivat koristella itse. Kuulokkeissa on äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliin asti. Ne ovat kestävät, joten voit laittaa ne koulureppuun. Lapset voivat koristella kuulokekupit tarroilla tai omilla taideteoksillaan!

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Ole oma itsesi

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pehmeät korvatyynyt

1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

32 millimetrin akustiset elementit. Kirkas ääni

Suunniteltu erityisesti suojaamaan nuoria korvia. Näissä kuulokkeissa on 32 mm:n akustiset elementit, joissa on rajoitus 85 desibeliin asti . Voit olla huoletta, sillä lapsesi nauttivat musiikista, videoista ja peleistä turvallisesti.

Muunneltavat korvakupit. Koristele tarroilla tai omilla taideteoksilla

Lapset voivat koristella kuulokkeet tarroilla tai jopa heidän uusilla taideteoksillaan. Läpinäkyvän korvakupin voi avata, joten sen sisälle voi laittaa piirustuksen. Kuulokkeisiin sisältyy kolme tarrapakkausta ja kuvakorttia.

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