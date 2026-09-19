2 vuoden takuu
Ringo Duo
Höyhenenkevyet kuulokkeet, joissa yhdistyvät ikoninen 80-luvun muotoilu ja vaikuttava moderni ääni. Voit käyttää niitä langattomasti tai johdolla, ja mukana toimitettavat mustat, keltaiset ja oranssit korvakuppien pehmusteet maksimoivat retrotunnelman.
Vaikuttava ääni. Retrotyyli
Kuuntele langattomasti tai johdolla
Jopa 26 tuntia toistoaikaa
USB-C-kaapeli mukana
Ulkonäkö vie menneeseen. Ääni on tätä päivää. Yksilöllisesti viritetyt 40 mm:n elementit tuottavat lämpimän äänen, täyteläisen basson ja selkeän lauluäänen. Kuuntele langattomasti tai käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia ja nauti musiikista langallisesti.
Ringo Duo -kuulokkeet painavat vain 80 g, ja höyhenenkevyt sanka on helppo säätää täydellisesti istuvaksi. Mukana saat kolmet varakorvatyynyt mustana, keltaisena ja oranssina, joten voit yhdistellä niitä täysin vapaasti.
Täyteen ladattuna saat jopa 26 tuntia toistoaikaa. Lataaminen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia. Jos tarvitset nopeasti lisää virtaa, näiden korville asetettavien kuulokkeiden lataaminen vain 15 minuutin ajan antaa 6 tuntia lisää toistoaikaa.
Palkinnot
4.9
5:stä
38
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
FrancescoF
19/09/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Cuffie retrò super performanti
Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
MariaLarisaB
16/09/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Leggere, originali e lunga autonomia
Adoro questo salto nel passato! Il design “vintage” ha vinto insieme alla innovazione, suono di qualità, durata della produzione molto lunga, al di sopra le mie aspettative e la garanzia di un marchio prestigioso. Mi piacciono molto le mie nuove cuffie! Apprezzo molto la versatilità che offrono con un semplice cavo usb c in dotazione si collega allo smartphone sia per la ricarica che per la riproduzione audio ma ha anche il microfono incorporato. Sicuramente le proverò anche in ufficio per le prossime riunioni online!
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear
EspeO
14/09/2026
España
Osa myynninedistämistä
COMODIDAD
Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema