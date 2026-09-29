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Moving SoundLangattomat korvan päälle asetettavat kuulokkeet

TAMS1YL/00

4.9

| (40) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Saatavilla

Black
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Keltainen
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Ringo Duo

Höyhenenkevyet kuulokkeet, joissa yhdistyvät ikoninen 80-luvun muotoilu ja vaikuttava moderni ääni. Voit käyttää niitä langattomasti tai johdollisesti, ja mukana tulevat mustat, keltaiset ja oranssit korvatyynyt viimeistelevät retrotyylin.

Näytä kaikki edut

Ringo Duo

  • Vaikuttava ääni. Retrotyylinen ulkoasu

  • Kuuntele langattomasti tai johdollisesti

  • Jopa 26 tuntia kuunteluaikaa

  • USB-C-kaapeli mukana

80-luvun ikoni uudistettuna

80-luvun ikoni uudistettuna

Ulkonäkö vie menneeseen. Ääni kuuluu tähän hetkeen. Mittatilausviritettyjen 40 mm:n elementtien ansiosta nämä korvien päälle asetettavat kuulokkeet tuottavat lämpimän äänen, täyteläisen basson ja selkeän lauluäänen. Kuuntele langattomasti tai käytä mukana toimitettavaa USB-C-kaapelia langalliseen kuunteluun.

Höyhenenkevyt istuvuus ja retroväriset vaihtopehmusteet

Höyhenenkevyt istuvuus ja retroväriset vaihtopehmusteet

Ringo Duo -kuulokkeet painavat vain 80 g, ja höyhenenkevyt sanka on helppo säätää täydellisesti istuvaksi. Saat kolmet vaihtopehmusteet mustana, keltaisena ja oranssina, joten voit yhdistellä niitä juuri niin epäsopivasti kuin haluat.

Pitkä akunkesto ja pikalataus

Pitkä akunkesto ja pikalataus

Täyteen ladattu akku tarjoaa jopa 26 tuntia kuunteluaikaa, ja lataaminen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia. Kun tarvitset nopeasti lisää virtaa, näiden korvien päälle asetettavien kuulokkeiden vain 15 minuutin lataus antaa 6 tuntia lisää kuunteluaikaa.

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4.9

5:stä

40

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

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29/09/2026

Italia

Italia

Sono molto belle.

The ringo duo della Philips ha una ottima qualità si suono,stabilità. Mi piace utilizzarli quando faccio ginnastica, pulizie o camminate. Il relax e arrivato da me. Ha un ottima qualità che separa i rumori esterni. Sono bellissime esteticamente e sono leggere.Grazie di avermelo fatto conoscere.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear

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19/09/2026

Italia

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Cuffie retrò super performanti

Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear

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18/09/2026

España

España

Se oyen muy bien

Son perfectos y preciosos, su rendimiento es muy bueno, se oye todo genial incluso con poco volumen, dan bástate seguridad ya que se adaptan a cualquier medida de cabeza, los materiales son duros y resistentes, la potabilidad es muy ligera porque no pesan, no le encuentro ningún defecto

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

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