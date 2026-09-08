Nauti tunnelmasta pidempään jopa 42 tunnin toistoajalla

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella 10 tuntia toistoaikaa ja älylatauskotelosta vielä 32 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, saat 7 tuntia ja kotelosta vielä 23 tuntia lisää). Kun tarvitset nopeasti lisävirtaa, 15 minuutin lataus antaa 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännän kautta.