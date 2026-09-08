2 vuoden takuu
Uusi
The Buds
Värit säväyttävät. Musiikki tempaa mukaansa. Rohkean ulkoasunsa ja rennon asenteensa ansiosta The Buds pitää hyvän tunnelman yllä lämpimällä ja yksityiskohtaisella äänellä sekä pyöreällä älykkäällä latauskotelolla, joka sujahtaa taskuusi. Sinun päiväsi, soittolistasi ja tahtisi.
Vaikuttava ääni. Retrotyyli
Älykäs latauskotelo
Mukautuva melunvaimennus
Jopa 42 tuntia toistoaikaa
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöösi ja vaimentaa ulkoiset äänet, myös tuulen, reaaliajassa. Jos haluat kuulla, mitä ympärilläsi tapahtuu, Awareness-tila päästää ulkopuoliset äänet jälleen kuuluviin. Quick Awareness korostaa puheääniä, joten voit keskustella ottamatta kuulokkeita pois.
Tämä älykotelo on paljon muutakin kuin laturi: sillä voit hallita puheluita, toistoa, melunvaimennusta ja Auracast™-toimintoa tai ottaa Lo-Fi-äänitilan käyttöön. Sen avulla voit jopa ottaa valokuvia laukaisemalla yhdistetyn laitteesi kameran etänä. Valittavien vinyyli-, kasetti- ja vahvistinanimaatioiden avulla voit muuttaa kotelon 1.47" värikosketusnäytön ulkoasua.
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella 10 tuntia toistoaikaa ja älylatauskotelosta vielä 32 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, saat 7 tuntia ja kotelosta vielä 23 tuntia lisää). Kun tarvitset nopeasti lisävirtaa, 15 minuutin lataus antaa 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännän kautta.
4.7
5:stä
13
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08