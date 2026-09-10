TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Roller
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller
  • Roller

Moving SoundLangaton kaiutin

TAMS60B/00

4.9

| (19) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Black
Black
Yellow
Yellow

Roller

Koe ikonin uusi tuleminen. Roller yhdistää aidon stereoäänen ja saumattomat yhteydet klassiseen kasarityyliin. Nauti katseet kääntävästä muotoilusta, voimakkaasta äänestä ja syvästä, säväyttävästä bassosta.

Näytä kaikki edut

Roller

  • Säväyttävä ääni retrotyyliin

  • Jopa 120 W:n teho (60 W RMS)

  • Jopa 24 tuntia toistoaikaa

  • IP67-pöly- ja vesisuojattu

Kasari-ikonin uusi tuleminen

Kasari-ikonin uusi tuleminen

Roller näyttää ehkä ulkoisesti samalta kuin kasarilla, mutta se on suunniteltu kokonaan uudelleen tuottamaan jopa 120 W:n teho (60 W RMS) ja entistä syvempi basso. Jos kuuntelet ulkotiloissa, Moving Sound -ulkoilmatila pitää basson voimakkaana ja äänen kirkkaana.

Nykyaikainen akustiikka kaksitiestereojärjestelmällä

Nykyaikainen akustiikka kaksitiestereojärjestelmällä

Kaksi 3,5 tuuman elementtiä, erilliset diskanttikaiuttimet ja aktiivinen jakotaajuus toimivat yhdessä erotellakseen korkeat ja matalat taajuudet tarkasti toisistaan. Lisäksi kaksi passiivielementtiä syventävät bassoa. Tuloksena on aito, syvän yksityiskohtainen stereoääni.

Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto

Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto

Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Rollerin vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.9

5:stä

19

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Edut

Guter Sound, lange Spielzeit

Haitat

Aussehen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkkejä.

  2. IP67-luokituksen ansiosta kaiutinelementti on pölytiivis ja sen voi upottaa jopa metrin syvyyteen 30 minuutiksi.