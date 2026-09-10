Kasari-ikonin uusi tuleminen

Roller näyttää ehkä ulkoisesti samalta kuin kasarilla, mutta se on suunniteltu kokonaan uudelleen tuottamaan jopa 120 W:n teho (60 W RMS) ja entistä syvempi basso. Jos kuuntelet ulkotiloissa, Moving Sound -ulkoilmatila pitää basson voimakkaana ja äänen kirkkaana.