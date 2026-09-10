2 vuoden takuu
Roller
Koe ikonin uusi tuleminen. Roller yhdistää aidon stereoäänen ja saumattomat yhteydet klassiseen kasarityyliin. Nauti katseet kääntävästä muotoilusta, voimakkaasta äänestä ja syvästä, säväyttävästä bassosta.
Säväyttävä ääni retrotyyliin
Jopa 120 W:n teho (60 W RMS)
Jopa 24 tuntia toistoaikaa
IP67-pöly- ja vesisuojattu
Roller näyttää ehkä ulkoisesti samalta kuin kasarilla, mutta se on suunniteltu kokonaan uudelleen tuottamaan jopa 120 W:n teho (60 W RMS) ja entistä syvempi basso. Jos kuuntelet ulkotiloissa, Moving Sound -ulkoilmatila pitää basson voimakkaana ja äänen kirkkaana.
Kaksi 3,5 tuuman elementtiä, erilliset diskanttikaiuttimet ja aktiivinen jakotaajuus toimivat yhdessä erotellakseen korkeat ja matalat taajuudet tarkasti toisistaan. Lisäksi kaksi passiivielementtiä syventävät bassoa. Tuloksena on aito, syvän yksityiskohtainen stereoääni.
Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Rollerin vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.
4.9
5:stä
19
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
NadirC
10/09/2026
France
Osa myynninedistämistä
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Edut
Guter Sound, lange Spielzeit
Haitat
Aussehen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkkejä.
IP67-luokituksen ansiosta kaiutinelementti on pölytiivis ja sen voi upottaa jopa metrin syvyyteen 30 minuutiksi.