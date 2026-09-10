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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundLangaton kaiutin

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Ikoni syntyy uudelleen. Roller yhdistää aidon stereoäänen ja saumattomat yhteydet tunnistettavaan 80-luvun tyyliinsä. Se on rohkea ja äänekäs, ja sen syvä, tarkasti erottuva basso iskee lujaa ja pysyy napakkana.

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The Roller

  • Vaikuttava ääni. Retrotyyli

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Jopa 24 tuntia toistoaikaa

  • IP67-pöly- ja vesitiivis

Kasari-ikonin uusi tuleminen

Kasari-ikonin uusi tuleminen

Roller näyttää ehkä ulkoisesti samalta kuin kasarilla, mutta se on suunniteltu kokonaan uudelleen tuottamaan jopa 120 W:n teho (60 W RMS) ja entistä syvempi basso. Jos kuuntelet ulkotiloissa, Moving Sound -ulkoilmatila pitää basson voimakkaana ja äänen kirkkaana.

Nykyaikainen akustiikka kaksitiestereojärjestelmällä

Nykyaikainen akustiikka kaksitiestereojärjestelmällä

Kaksi 3,5 tuuman elementtiä, erilliset diskanttikaiuttimet ja aktiivinen jakotaajuus toimivat yhdessä erotellakseen korkeat ja matalat taajuudet tarkasti toisistaan. Lisäksi kaksi passiivielementtiä syventävät bassoa. Tuloksena on aito, syvän yksityiskohtainen stereoääni.

Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto

Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto

Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Rollerin vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.9

5:stä

19

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Edut

Guter Sound, lange Spielzeit

Haitat

Aussehen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.

  2. IP67-luokitus tarkoittaa, että kaiutinelementti on pölytiivis ja voidaan upottaa enintään 30 minuutiksi enintään 1 m:n syvyyteen.