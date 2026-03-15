2 vuoden takuu
TAQ2000BK/00
Täysin langattomat avoimen mallin nappikuulokkeet
Ear cuff -tyyli
Jopa 28 tuntia toistoaikaa
Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen
Nämä avoimen mallin nappikuulokkeet pysyvät paikoillaan kevyesti mutta tukevasti, ja joustavan nivelen ansiosta ne voi säätää mukaviksi. Tarkat ilmajohtumiselementit ohjaavat äänen korvakäytävään tukkimatta sitä, joten kuulet myös ympäristön äänet.
Täysin ladatuissa kuulokkeissa on seitsemän tuntia toistoaikaa, ja latauskotelolla aikaa saa vielä 21 tuntia lisää. Jos tarvitset nopean lisälatauksen, laita kuulokkeet koteloon 15 minuutiksi ja saat tunnin lisää kuunteluaikaa. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää kaksi tuntia, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia toisen latautuessa.
Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Vahvistettu ostaja
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Edut
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Haitat
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear