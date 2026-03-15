Jopa 28 tuntia toistoaikaa. Litteä latauskotelo

Täysin ladatuissa kuulokkeissa on seitsemän tuntia toistoaikaa, ja latauskotelolla aikaa saa vielä 21 tuntia lisää. Jos tarvitset nopean lisälatauksen, laita kuulokkeet koteloon 15 minuutiksi ja saat tunnin lisää kuunteluaikaa. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää kaksi tuntia, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia toisen latautuessa.