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  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
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  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
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  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
  • Ear cuff -tyyli. Avoin malli.

2000 seriesTäysin langattomat open-ear-nappikuulokkeet

TAQ2000WT/00

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Ear cuff -tyyli. Avoin malli.
Näitä täysin langattomia avoimen mallin nappikuulokkeita käytetään ear cuff -korvakorujen tavoin, ja ne takaavat selkeän äänen sekä käyttömukavuuden. Kuulokkeet pysyvät paikoillaan kevyesti mutta tukevasti, ja avoimen mallin ansiosta kuulet kuuntelemasi sisällön lisäksi myös maailman ympärilläsi.
Näytä kaikki edut

Ear cuff -tyyli. Avoin malli.

  • Täysin langattomat avoimen mallin nappikuulokkeet

  • Ear cuff -tyyli

  • Jopa 28 tuntia toistoaikaa

  • Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen

Ear cuff -tyyliset avoimen mallin nappikuulokkeet. Mukavat koko päivän

Ear cuff -tyyliset avoimen mallin nappikuulokkeet. Mukavat koko päivän

Nämä avoimen mallin nappikuulokkeet pysyvät paikoillaan kevyesti mutta tukevasti, ja joustavan nivelen ansiosta ne voi säätää mukaviksi. Tarkat ilmajohtumiselementit ohjaavat äänen korvakäytävään tukkimatta sitä, joten kuulet myös ympäristön äänet.

Jopa 28 tuntia toistoaikaa. Litteä latauskotelo

Jopa 28 tuntia toistoaikaa. Litteä latauskotelo

Täysin ladatuissa kuulokkeissa on seitsemän tuntia toistoaikaa, ja latauskotelolla aikaa saa vielä 21 tuntia lisää. Jos tarvitset nopean lisälatauksen, laita kuulokkeet koteloon 15 minuutiksi ja saat tunnin lisää kuunteluaikaa. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää kaksi tuntia, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia toisen latautuessa.

Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Edut

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Haitat

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

21/01/2026

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

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