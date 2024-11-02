Nauti kirkkaasta äänestä

Nauti musiikista ja puheluista selkeällä äänenlaadulla. Näissä täysin langattomissa kuulokkeissa on 6 mm:n elementit, jotka tuottavat täyteläisen äänen ja jykevän basson, ja puheluja selkeyttävä tekoälymikrofoni. Kuulokkeissa on myös IPX4-luokituksen mukainen roiskeen- ja hienkestävyys sekä taskukokoinen latauskotelo, jolla saat 15 tuntia toistoaikaa.