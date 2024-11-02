2 vuoden takuu
TAT1108BL/00
Selkeät puhelut
Jykevä basso 6 mm:n elementeillä
Ergonominen muotoilu lisää mukavuutta
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Olipa päiväsi minkä mittainen tahansa, näissä kuulokkeissa riittää virtaa. Saat 5 tuntia toistoaikaa ja vielä 10 tuntia lisää, kun käytät näppärää taskukokoista latauskoteloa.
Kuuntele sisältöä juuri niin kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Kuulokkeiden 6 mm:n mukautetut dynaamiset elementit tuottavat upean kuuntelukokemuksen. Suuri virtakapasiteetti tehostaa äänen dynaamisuutta ja bassoa, jotta kuulet jokaisen yksityiskohdan.
Älä anna ulkoisten häiriöäänten pilata kuuntelukokemustasi. Näissä kuulokkeissa on tekoälymikrofoni, jonka edistyksellinen algoritmi suodattaa pois ei-toivotut äänet ja takaa selkeät puhelut.
3.4
5:stä
9
Arviot
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Edut
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Haitat
Charge lente des écouteurs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1108WT Casque True Wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Edut
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Vahvistettu ostaja
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Edut
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Haitat
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.