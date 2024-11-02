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  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä
  • Nauti kirkkaasta äänestä

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT1108BL/00

3.4
| (9) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Nauti kirkkaasta äänestä
Nauti musiikista ja puheluista selkeällä äänenlaadulla. Näissä täysin langattomissa kuulokkeissa on 6 mm:n elementit, jotka tuottavat täyteläisen äänen ja jykevän basson, ja puheluja selkeyttävä tekoälymikrofoni. Kuulokkeissa on myös IPX4-luokituksen mukainen roiskeen- ja hienkestävyys sekä taskukokoinen latauskotelo, jolla saat 15 tuntia toistoaikaa.
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Nauti kirkkaasta äänestä

  • Selkeät puhelut

  • Jykevä basso 6 mm:n elementeillä

  • Ergonominen muotoilu lisää mukavuutta

  • Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Ei huolta. Jopa 15 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Olipa päiväsi minkä mittainen tahansa, näissä kuulokkeissa riittää virtaa. Saat 5 tuntia toistoaikaa ja vielä 10 tuntia lisää, kun käytät näppärää taskukokoista latauskoteloa.

Upea ääni ja jykevä basso mukautetuilla 6 mm:n elementeillä

Kuuntele sisältöä juuri niin kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Kuulokkeiden 6 mm:n mukautetut dynaamiset elementit tuottavat upean kuuntelukokemuksen. Suuri virtakapasiteetti tehostaa äänen dynaamisuutta ja bassoa, jotta kuulet jokaisen yksityiskohdan.

Tekoälymikrofoni selkeyttää puheluita

Älä anna ulkoisten häiriöäänten pilata kuuntelukokemustasi. Näissä kuulokkeissa on tekoälymikrofoni, jonka edistyksellinen algoritmi suodattaa pois ei-toivotut äänet ja takaa selkeät puhelut.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

9

Arviot

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Edut

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Haitat

Charge lente des écouteurs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1108WT Casque True Wireless

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Edut

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Edut

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Haitat

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT1108WT True wireless koptelefoons

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.