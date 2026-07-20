2 vuoden takuu
TAT2100BK/00
Saatavilla
Pienet, mukavat kuulokkeet
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
4 mikrofonin teknologia
Taskukokoinen latauskotelo
SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleistasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.
Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.
Kuulokkeissa on neljä mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.
Arviot