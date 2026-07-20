Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliitos

Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.