Erittäin pienet nappikuulokkeet. Äärimmäisen mukava istuvuus

Kaikkien aikojen pienimmissä täysin langattomissa nappikuulokkeissamme on litteä muotoilu, ja ne istuvat hyvin – ja tuntuvat hyvältä – vaikka pitäisit niitä korvissasi koko päivän. Kuulokkeet asettuvat korvalehteen, joten korvakäytävään ei tarvitse työntää mitään: kuulokkeiden mukana toimitetaan kolmet eri kokoiset silikonipäälliset, joten voit säätää kuulokkeiden istuvuutta.