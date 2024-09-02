2 vuoden takuu
TAT2149WT/00
Pieni mutta mahtava
Nämä äärimmäisen mukavat ja pienikokoiset, täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat ja näyttävät hyvältä koko päivän! Niissä riittää jytkettä pienestä koostaan huolimatta, ja voit nauttia laadukkaasta äänestä sekä voimakkaasta bassosta jopa pienellä äänenvoimakkuudella. Ne pysyvät myös menossa mukana, sillä latauskotelon voi kiinnittää jopa avaimenperään.
Pienikokoiset täysin langattomat nappikuulokkeet
Avainnippuun sopiva latauskotelo
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Selkeät puhelut
Kaikkien aikojen pienimmissä täysin langattomissa nappikuulokkeissamme on litteä muotoilu, ja ne istuvat hyvin – ja tuntuvat hyvältä – vaikka pitäisit niitä korvissasi koko päivän. Kuulokkeet asettuvat korvalehteen, joten korvakäytävään ei tarvitse työntää mitään: kuulokkeiden mukana toimitetaan kolmet eri kokoiset silikonipäälliset, joten voit säätää kuulokkeiden istuvuutta.
Nämä täysin langattomat kuulokkeet ovat pienikokoiset, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen äänen niiden 10 mm:n elementeistä. Aktivoi dynaaminen basso vasemmasta korvanapista tai Philips Headphones -sovelluksesta, ja voit nauttia täysillä suosikkibassojytkeestäsi hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.
Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.
Arviot