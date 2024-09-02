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2000 seriesTäysin langattomat kuulokkeet

TAT2149WT/00

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Pieni mutta mahtava

Nämä äärimmäisen mukavat ja pienikokoiset, täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat ja näyttävät hyvältä koko päivän! Niissä riittää jytkettä pienestä koostaan huolimatta, ja voit nauttia laadukkaasta äänestä sekä voimakkaasta bassosta jopa pienellä äänenvoimakkuudella. Ne pysyvät myös menossa mukana, sillä latauskotelon voi kiinnittää jopa avaimenperään.

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Pieni mutta mahtava

  • Pienikokoiset täysin langattomat nappikuulokkeet

  • Avainnippuun sopiva latauskotelo

  • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

  • Selkeät puhelut

Erittäin pienet nappikuulokkeet. Äärimmäisen mukava istuvuus

Erittäin pienet nappikuulokkeet. Äärimmäisen mukava istuvuus

Kaikkien aikojen pienimmissä täysin langattomissa nappikuulokkeissamme on litteä muotoilu, ja ne istuvat hyvin – ja tuntuvat hyvältä – vaikka pitäisit niitä korvissasi koko päivän. Kuulokkeet asettuvat korvalehteen, joten korvakäytävään ei tarvitse työntää mitään: kuulokkeiden mukana toimitetaan kolmet eri kokoiset silikonipäälliset, joten voit säätää kuulokkeiden istuvuutta.

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Nämä täysin langattomat kuulokkeet ovat pienikokoiset, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen äänen niiden 10 mm:n elementeistä. Aktivoi dynaaminen basso vasemmasta korvanapista tai Philips Headphones -sovelluksesta, ja voit nauttia täysillä suosikkibassojytkeestäsi hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.

Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta

Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta

Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

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