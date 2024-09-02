Pieni mutta tehokas

Erittäin mukavan muotoilunsa ansiosta nämä pikkuruiset täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat ja näyttävät hyviltä koko päivän! Pienestä koostaan huolimatta ne tarjoavat upean äänen ja lisäbassoa pienelläkin äänenvoimakkuudella. Lähdössä ulos? Kotelon voi kiinnittää vaikka avaimenperään.