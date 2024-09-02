2 vuoden takuu
TAT2149BK/00
Pieni mutta tehokas
Erittäin mukavan muotoilunsa ansiosta nämä pikkuruiset täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat ja näyttävät hyviltä koko päivän! Pienestä koostaan huolimatta ne tarjoavat upean äänen ja lisäbassoa pienelläkin äänenvoimakkuudella. Lähdössä ulos? Kotelon voi kiinnittää vaikka avaimenperään.
Pikkuruiset täysin langattomat nappikuulokkeet
Avaimenperään kiinnitettävä latauskotelo
Luonnollinen ääni. Dynamic Bass
Selkeät puhelut
Kaikkien aikojen pienimmissä täysin langattomissa nappikuulokkeissamme on huomaamaton muotoilu, joka istuu ja tuntuu hyvältä, vaikka käyttäisit niitä koko päivän. Kuulokkeet asettuvat ulkokorvaan, joten korvakäytävään ei työnny korvatulppaa. Jos kaipaat hieman tukevampaa istuvuutta, voit valita kolmesta erikokoisesta silikonisuojuksesta (sisältyvät toimitukseen).
Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet saattavat olla pienet, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan äänen niiden 10 mm:n elementeistä. Ota dynaaminen basso käyttöön vasemmasta nappikuulokkeesta tai Philips Headphones -sovelluksesta, niin voit nauttia suosikkibassokuvioidesi täydestä voimasta myös hiljaisella äänenvoimakkuudella.
Äänesi kuuluu selkeästi puheluiden aikana. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melunvaimennusalgoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.
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