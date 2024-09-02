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Täysin langattomat kuulokkeet

TAT2149WT/00

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Pieni mutta tehokas

Erittäin mukavan muotoilunsa ansiosta nämä pienet täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat ja näyttävät hyvältä koko päivän! Pienestä koostaan huolimatta ne tarjoavat upean äänen ja tavallista voimakkaamman basson pienillä äänenvoimakkuuksilla. Lähdössä ulos? Kotelon voi kiinnittää jopa avaimenperään.

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Pieni mutta tehokas

  • Pienet täysin langattomat nappikuulokkeet

  • Avaimenperään kiinnitettävä latauskotelo

  • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

  • Selkeät puhelut

Erittäin pienet nappikuulokkeet. Erittäin mukava istuvuus

Erittäin pienet nappikuulokkeet. Erittäin mukava istuvuus

Kaikkien aikojen pienimmissä täysin langattomissa nappikuulokkeissamme on huomaamaton muotoilu, joka istuu ja tuntuu hyvältä, vaikka käyttäisit niitä koko päivän. Kuulokkeet asettuvat ulkokorvaan, joten korvakäytävään ei työnny korvatulppaa. Jos kaipaat hieman tukevampaa istuvuutta, voit valita kolmesta erikokoisesta silikonisuojuksesta (sisältyvät toimitukseen).

Upea ääni myös pienellä äänenvoimakkuudella Dynamic Bass -toiminnon ansiosta

Upea ääni myös pienellä äänenvoimakkuudella Dynamic Bass -toiminnon ansiosta

Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet saattavat olla pienet, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan äänen niiden 10 mm:n elementeistä. Ota dynaaminen basso käyttöön vasemmasta nappikuulokkeesta tai Philips Headphones -sovelluksesta, niin voit nauttia suosikkibassokuvioidesi täydestä voimasta myös hiljaisella äänenvoimakkuudella.

Selkeät puhelut. Äänesi kuuluu

Selkeät puhelut. Äänesi kuuluu

Äänesi kuuluu selkeästi puheluiden aikana. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melunvaimennusalgoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

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