Pieni mutta tehokas

Erittäin mukavan muotoilunsa ansiosta nämä pienet täysin langattomat nappikuulokkeet tuntuvat ja näyttävät hyvältä koko päivän! Pienestä koostaan huolimatta ne tarjoavat upean äänen ja tavallista voimakkaamman basson pienillä äänenvoimakkuuksilla. Lähdössä ulos? Kotelon voi kiinnittää jopa avaimenperään.