Roiskeen- ja hienkestävä

Kätevä ja pienikokoinen latauskotelo pitää langattomat kuulokkeet suojassa kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta – ja hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai juoksulenkillä.