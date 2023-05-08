2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT2205BK/00
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Bluetooth®
Kätevä ja pienikokoinen latauskotelo pitää langattomat kuulokkeet suojassa kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta – ja hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai juoksulenkillä.
Yhdellä latauksella saat jopa 4 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladattu latauskotelo antaa vielä 8 tuntia lisäaikaa. Lyhyt 15 minuutin pikalataus kotelossa antaa tunnin toistoaikaa. Kotelon lataaminen täyteen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia.
Äänentoisto on aina huippuluokkaa 6 mm:n neodyymielementtien ansiosta. Kevyet ja hyvin istuvat kuulokkeet tekevät musiikin kuuntelusta miellyttävää. Pehmeät, vaihdettavat korvatyynyt parantavat kuulokkeiden istuvuutta ja kuuntelukokemusta.
3.6
5:stä
32
Arviot
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Strukka
01/01/2022
Portugal
Vahvistettu ostaja
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Harry p
04/07/2021
Nederland
Geweldig Geluid
Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon