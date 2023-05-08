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Tuotanto lopetettu

2000 seriesTäysin langattomat nappikuulokkeet

TAT2205RD/00

3.6
| (32) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Punainen
Punainen
Sininen
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Aina valmiina
Onko mitään kätevämpää kuin langattomat kuulokkeet ja latauskotelo, jotka mahtuvat slim fit -farkkujen taskuun? Nämä roiskeen- ja hienkestävät nappikuulokkeet kuulostavat hyvältä ja toistoaika on jopa 12 tuntia.
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Aina valmiina

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Bluetooth®

Roiskeen- ja hienkestävä

Kätevä ja pienikokoinen latauskotelo pitää langattomat kuulokkeet suojassa kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta – ja hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai juoksulenkillä.

Erittäin pieni latauskotelo. Jopa 12 tunnin toistoaika.

Yhdellä latauksella saat jopa 4 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladattu latauskotelo antaa vielä 8 tuntia lisäaikaa. Lyhyt 15 minuutin pikalataus kotelossa antaa tunnin toistoaikaa. Kotelon lataaminen täyteen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia.

Pitävä ja mukava istuvuus

Äänentoisto on aina huippuluokkaa 6 mm:n neodyymielementtien ansiosta. Kevyet ja hyvin istuvat kuulokkeet tekevät musiikin kuuntelusta miellyttävää. Pehmeät, vaihdettavat korvatyynyt parantavat kuulokkeiden istuvuutta ja kuuntelukokemusta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

32

Arviot

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

01/01/2022

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Produto excelente

Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

04/07/2021

Nederland

Nederland

Geweldig Geluid

Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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