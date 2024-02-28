2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT2206BK/00
Saatavilla
Nappikuulokkeet
Erittäin pieni latauskotelo
IPX4-vesitiivis
Jopa 18 tuntia toistoaikaa
IPX4-luokituksen ja 6 mm:n elementtien ansiosta voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta säällä kuin säällä. Täysin roiskeenkestävät kuulokkeet eivät hätkähdä hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua yllättävistä sadekuuroista.
Lataaminen onnistuu liikkeellä ollessasi. Yhdellä latauksella saat jopa 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladattu latauskotelo antaa vielä 12 tuntia lisäaikaa. Lyhyt 15 minuutin pikalataus kotelossa antaa tunnin toistoaikaa. Kotelon lataaminen täyteen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia.
Pehmeät ja vaihdettavat silikoniset korvatyynyt lisäävät mukavuutta. Kummankin kuulokkeen korvatyynyt istuvat täydellisesti korvakäytävään ja vähentävät ympäristön ääniä. Jääkiekkomailaa muistuttava muotoilu pitää kuulokkeet paikoillaan.
2.4
5:stä
36
Arviot
SuperFkv
28/02/2024
Danmark
Do remember
Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Bt 20
15/08/2023
Danmark
Vahvistettu ostaja
very good
easy and quick installation and good quality good sound
Edut
small and good design
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Edut
Everything
Haitat
Nothing
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT2206WT True Wireless Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAT2206WT True Wireless Headphones