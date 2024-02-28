Aina valmiina

Onko mitään kätevämpää kuin langattomat kuulokkeet ja latauskotelo, jotka mahtuvat slim fit -farkkujen taskuun? Nämä roiskeen- ja hienkestävät nappikuulokkeet kuulostavat hyvältä ja niiden toistoaika on jopa 18 tuntia.