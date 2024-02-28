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Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT2206WT/00

2.4
| (36) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen
Valkoinen
Valkoinen
Vihreä
Vihreä
Aina valmiina
Onko mitään kätevämpää kuin langattomat kuulokkeet ja latauskotelo, jotka mahtuvat slim fit -farkkujen taskuun? Nämä roiskeen- ja hienkestävät nappikuulokkeet kuulostavat hyvältä ja niiden toistoaika on jopa 18 tuntia.
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Aina valmiina

  • Nappikuulokkeet

  • Erittäin pieni latauskotelo

  • IPX4-vesitiivis

  • Jopa 18 tuntia toistoaikaa

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

IPX4-luokituksen ja 6 mm:n elementtien ansiosta voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta säällä kuin säällä. Täysin roiskeenkestävät kuulokkeet eivät hätkähdä hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua yllättävistä sadekuuroista.

Erittäin pieni latauskotelo. Jopa 12 tunnin toistoaika.

Erittäin pieni latauskotelo. Jopa 12 tunnin toistoaika.

Lataaminen onnistuu liikkeellä ollessasi. Yhdellä latauksella saat jopa 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladattu latauskotelo antaa vielä 12 tuntia lisäaikaa. Lyhyt 15 minuutin pikalataus kotelossa antaa tunnin toistoaikaa. Kotelon lataaminen täyteen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia.

4 väriä. Jääkiekkomailaa muistuttava muotoilu

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.4

5:stä

36

Arviot

28/02/2024

Danmark

Danmark

Do remember

Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

15/08/2023

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

very good

easy and quick installation and good quality good sound

Edut

small and good design

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Edut

Everything

Haitat

Nothing

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT2206WT True Wireless Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAT2206WT True Wireless Headphones

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