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        Tuotanto lopetettu

        Täysin langattomat kuulokkeet

        TAT8506WT/00

        3.9

        | (16) Arviot

        Uppoudu tyylillä

        Kuulet juuri oikeat nuotit täysin langattomilla nappikuulokkeilla, jotka kuulostavat yhtä hyviltä kuin näyttävätkin. Pro-melunvaimennus vaimentaa taustamelun, joten voit uppoutua podcasteihin ja soittolistoihin. Soitatko puheluja ulkona? Puhelu kuuluu selkeästi jopa tuulisella säällä.

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        Uppoudu tyylillä

        • Pro-melunvaimennus

        • Tuulen äänen vähentäminen

        • Hienostunut muotoilu

        • Kaikille sopiva

        Keskity olennaiseen. Pro-melunvaimennus

        Keskity haluamaasi. Hybridimelunvaimennus hyödyntää useita mikrofoneja ja edistyksellistä äänenkäsittelyä, joka suodattaa ulkoisen hälyn pois. Voit ottaa taustaäänitilan käyttöön koskettamalla nappikuuloketta ja säätää tuulen äänen vähentämistä Philips Headphones -sovelluksen kautta.

        Yksityiskohtainen ääni. Täyteläinen basso

        Kuuntelitpa sitten musiikkia tai podcastia, täydellisesti viritetyt 13 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson ja selkeän äänen. Ääni taukoaa, kun otat nappikuulokkeen pois, ja iOS- tai Android-laitteelle paras koodekki valitaan automaattisesti. Voit nauttia upeasta äänestä millä tahansa suoratoistopalvelulla.

        Tyylikäs pyöreä muotoilu. Täydellisen mukava istuvuus

        Nappikuulokkeiden pyöreä muotoilu vangitsee katseen. Voit valita tumman tai vaalean värin tyylisi mukaan. Kuusi eri kokoista silikonista korvatyynyä ja yksi pari Comply Foam -korvatyynyjä takaavat tukevan ja miellyttävän istuvuuden.

        Tekniset tiedot

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        Arviot

        Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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        3.9

        5:stä

        16

        Arviot

        3

        11/01/2023

        United Kingdom

        United Kingdom

        Exquisite sound quality - A luxurious treat

        These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

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        Arvioitu tuote: TAT8506BK True Wireless Headphones

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        Arvioitu tuote: TAT8506BK True Wireless Headphones

        14/12/2022

        United Kingdom

        United Kingdom

        Great battery life

        These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

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        Arvioitu tuote: TAT8506BK True Wireless Headphones

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        Arvioitu tuote: TAT8506BK True Wireless Headphones

        13/12/2022

        United Kingdom

        United Kingdom

        Great quality for a fraction of the price

        I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

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        Arvioitu tuote: TAT8506BK True Wireless Headphones

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        Arvioitu tuote: TAT8506BK True Wireless Headphones

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.