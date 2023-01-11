Yksityiskohtainen ääni. Täyteläinen basso

Kuuntelitpa sitten musiikkia tai podcastia, täydellisesti viritetyt 13 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson ja selkeän äänen. Ääni taukoaa, kun otat nappikuulokkeen pois, ja iOS- tai Android-laitteelle paras koodekki valitaan automaattisesti. Voit nauttia upeasta äänestä millä tahansa suoratoistopalvelulla.