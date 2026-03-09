    • All-in-one-CD-soitin All-in-one-CD-soitin All-in-one-CD-soitin

      CD Soundmachine -soitin

      TAZ2000S/10

      All-in-one-CD-soitin

      Anna biisien kuulua tällä kannettavalla boombox-soittimella, jolla voi soittaa kaikenlaisia CD-levyjä. Siinä on myös hyvä FM-radio, vakaa Bluetooth®-yhteys, USB-toistomahdollisuus sekä äänituloportti, johon voit liittää muita laitteita.

      All-in-one-CD-soitin

      • Usean lähteen CD-soitin
      • CD-levyt, FM-radio, USB
      • Bluetooth® 6.0, äänitulo
      • Kiinteä kantokahva
      GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

      Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Kannettava boombox-tyylinen CD-soitin

      Olivatpa fyysiset CD-levyt sinulle uusia tuttavuuksia tai vanhoja suosikkeja, pääset nauttimaan niistä kätevästi tämän päältä ladattavan CD-soittimen avulla. Se tukee kaikkia CD-muotoja ja kantokahvan ansiosta se on helppo ottaa matkaan mukaan. Voit vain kytkeä soittimen pistorasiaan tai asentaa siihen kuusi paristoa* (R14 C) ja ottaa sen mukaan.

      Digitaalinen FM-radio ja jopa 20 esiasetusta

      Jos kaipaat CD-soitintakin klassisempaa musiikkilähdettä, muista, että digitaalisella FM-virittimellä radiotaajuuksien löytäminen on helppoa. Voit tallentaa jopa 20 suosikkikanavaa.

      Helppo langaton suoratoisto Bluetooth®-tekniikalla

      Haluatko käyttää CD-soitinta kannettavana kaiuttimena? Bluetooth®-yhteyden avulla voit toistaa ääntä suoraan soittimeen yhteensopivasta älylaitteesta, ja Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa kunnon jytinän.

      Yhdistä muihin lähteisiin USB-portin ja äänitulon kautta

      Soittimessa on myös USB-portti, johon voi liittää esimerkiksi muistitikun, jotta voit kuunnella omaa musiikkikokoelmaa. Äänituloportilla soittimeen voi liittää levysoittimen ja soittaa levyjä.

      Integroitu uniajastin

      Jos nukahdat parhaiten, kun taustalla soi musiikki, äänikirja tai radio, voit asettaa uniajastimen pituudeksi 120, 90, 60, 30 tai 15 minuuttia. CD-soitin siirtyy valmiustilaan valitun ajan jälkeen.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        3 W
        Äänenparannus
        Dynamic Bass Boost -bassotehostus
        Äänentoistojärjestelmä
        Stereo
        Kaiuttimen halkaisija
        2,5"
        Äänenvoimakkuuden säätö
        ylös/alas

      • Kaiuttimet

        Sisäiset kaiuttimet
        2

      • Liitännät

        USB
        Type-A (toisto)
        Bluetooth-profiilit
        • A2DP
        • AVRCP
        Äänitulo (3,5 mm)
        Kyllä
        Bluetooth-versio
        6,0

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Antenni
        FM-antenni
        Automaattinen digitaaliviritys
        Kyllä
        Virittimen aaltoalueet
        • FM-mono
        • FM-stereo
        Pikavalinnat
        20
        RDS
        ei
        Antennin tyyppi
        Teleskooppi

      • Käyttömukavuus

        Näyttötyyppi
        LCD
        Taustaväri
        Valkoinen
        Uniajastin
        Kyllä

      • Virta

        Akun/pariston tyyppi
        LR14
        Jännite
        1.5  V
        Verkkovirta
        100–240 V, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,8 W (kellonäyttö käytössä)
        Paristojen määrä
        6*
        Virtatyyppi
        AC, paristot*

      • Lisätarvikkeet

        Pikaopas
        Kyllä
        Virtajohto
        Kyllä
        Takuu
        • Takuuvihko
        • Turvallisuustiedot

      • Muotoilu

        Väri
        hopea (paneeli)

      • Mitat

        Pakkauksen syvyys
        159  mm
        Tuotteen syvyys
        245  mm
        Paino pakattuna
        1,95  kg
        Pakkauksen korkeus
        278  mm
        Pakkauksen leveys
        370  mm
        Tuotteen leveys
        285  mm
        Tuotteen korkeus
        125  mm
        Laitteen paino
        1,15  kg

      • Äänen toisto

        Levytoistotilat
        • Pikahaku eteen/taaksepäin
        • Seuraavan/edellisen kappaleen haku
        • Jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
        Toistomuodot
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Dekkien määrä
        1
        USB Direct -tilat
        • Toista/keskeytä
        • Seuraava/edellinen
        • Pikakelaus eteen ja taakse
        • jarruvalo
        • Jatkuva toisto
        • Satunnaistoisto
        • Ohjelmoitu toisto
        Levyn syöttö
        Päältä ladattava
        ohjelmoitavia kappaleita
        20
        Bluetooth-tila
        • Toista/keskeytä
        • Seuraava/edellinen

      • Yhteensopivuus

        Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella
        ei

      • Ympäristö

        Muovikuori
        Sisältää 60 % GRS-sertifioitua TE-00132492-akryylinitriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia (ABS)

      • Tuotteessa on paristolokero, mutta paristoja ei toimiteta sen mukana. Paristot on ostettava erikseen.
